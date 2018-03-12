Nissan Primera Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 7,843 тыс. км Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Двигатель Sr20de. Машина находится в Фадеево, из недостатков лопнул радиатор, цена нового 5000, нет денег связи с учебой, возможен обмен на ВАЗ или ГАЗ.