Nissan Primera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 7,843 тыс. км

Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Двигатель Sr20de. Машина находится в Фадеево, из недостатков лопнул радиатор, цена нового 5000, нет денег связи с учебой, возможен обмен на ВАЗ или ГАЗ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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