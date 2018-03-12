Nissan Primera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 7,843 тыс. км
Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Двигатель Sr20de. Машина находится в Фадеево, из недостатков лопнул радиатор, цена нового 5000, нет денег связи с учебой, возможен обмен на ВАЗ или ГАЗ.
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