Nissan Primera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 295 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам отличный автомобиль. ABS, гидроусилитель руля, климат контроль (холодит), камера заднего вида, хорошая музыка, новый аккумулятор, эл. зеркала, эл. стеклоподъёмники все 4, центральный замок, кузов оцинкованный, гнили и ржавчины нигде нет. Недавно заменено (передние тормозные диски с колодками и ступичные подшипники, цепь ГРМ с натяжителем, кольца, вкладыши, масло в коробке и двигателе). Торг присутствует. Возможен обмен, на обмен цена 320т.р.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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