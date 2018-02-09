Nissan Primera Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 180 тыс. км Цена: 295 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам отличный автомобиль. ABS, гидроусилитель руля, климат контроль (холодит), камера заднего вида, хорошая музыка, новый аккумулятор, эл. зеркала, эл. стеклоподъёмники все 4, центральный замок, кузов оцинкованный, гнили и ржавчины нигде нет. Недавно заменено (передние тормозные диски с колодками и ступичные подшипники, цепь ГРМ с натяжителем, кольца, вкладыши, масло в коробке и двигателе). Торг присутствует. Возможен обмен, на обмен цена 320т.р.