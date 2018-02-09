Nissan Primera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 295 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продам отличный автомобиль. ABS, гидроусилитель руля, климат контроль (холодит), камера заднего вида, хорошая музыка, новый аккумулятор, эл. зеркала, эл. стеклоподъёмники все 4, центральный замок, кузов оцинкованный, гнили и ржавчины нигде нет. Недавно заменено (передние тормозные диски с колодками и ступичные подшипники, цепь ГРМ с натяжителем, кольца, вкладыши, масло в коробке и двигателе). Торг присутствует. Возможен обмен, на обмен цена 320т.р.
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