Nissan Primera Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 200 тыс. км Цена: 105 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Артур Телефон:

Описание

Машина в рабочем состоянии ходовая двигатель коробка работает хорошо по кузову есть жизненные недочеты комплектация полная: кондиционер, ГУР, ABS, стекло подъемники, подушки безопасности, электро зеркала, и т. д, продам срочно, торг!