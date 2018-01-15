Nissan Primera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 105 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Артур
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Описание
Машина в рабочем состоянии ходовая двигатель коробка работает хорошо по кузову есть жизненные недочеты комплектация полная: кондиционер, ГУР, ABS, стекло подъемники, подушки безопасности, электро зеркала, и т. д, продам срочно, торг!
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