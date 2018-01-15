Nissan Primera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 105 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Артур

Телефон:

Описание

Машина в рабочем состоянии ходовая двигатель коробка работает хорошо по кузову есть жизненные недочеты комплектация полная: кондиционер, ГУР, ABS, стекло подъемники, подушки безопасности, электро зеркала, и т. д, продам срочно, торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Primera

Nissan Primera

Подержанная, пробег 129 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

350 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

350 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

235 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Primera

Nissan Sunny

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Ейск

85 тыс. руб.

Nissan Bluebird

Подержанная, пробег 47,333 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

85 тыс. руб.

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 256 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

126 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале