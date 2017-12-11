Nissan Primera Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 117,881 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Продам Примеру в идеальном состоянии. 10 лет в одних руках. Без ДТП. Все стёкла родные (лобовое тоже). Кузов без недочётов

Максимальная комплектация:

-8 подушек(все на месте)

-Климат-контроль

-Цветной дисплей

-Камера заднего вида

-Кожаный руль

-8 колонок

-CD чейнджер на 6 дисков

-Сигнализация с обратной связью

-Зеркала с авто-затемнением и обогревом

-Подогрев сидений

-Коробка «Автомат» не вариатор

-ПТФ

-Диодный головной свет(дорогие лампы)

-Двигатель в отличном состоянии, масло не употребляет

-Двигатель цепной

-Машина полностью обслужена

-Новая резина

-Новая АКБ

-Никаких течей масла и других жидкостей нет.

-Электрика работает вся

-Коробка не пинает.

В таком состоянии примеру найти очень сложно. ПТС оригинал. Готов на любые кузовные и технические проверки за Ваш счёт. Разумный торг.