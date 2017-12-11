Nissan Primera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 117,881 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
Описание
Продам Примеру в идеальном состоянии. 10 лет в одних руках. Без ДТП. Все стёкла родные (лобовое тоже). Кузов без недочётов
Максимальная комплектация:
-8 подушек(все на месте)
-Климат-контроль
-Цветной дисплей
-Камера заднего вида
-Кожаный руль
-8 колонок
-CD чейнджер на 6 дисков
-Сигнализация с обратной связью
-Зеркала с авто-затемнением и обогревом
-Подогрев сидений
-Коробка «Автомат» не вариатор
-ПТФ
-Диодный головной свет(дорогие лампы)
-Двигатель в отличном состоянии, масло не употребляет
-Двигатель цепной
-Машина полностью обслужена
-Новая резина
-Новая АКБ
-Никаких течей масла и других жидкостей нет.
-Электрика работает вся
-Коробка не пинает.
В таком состоянии примеру найти очень сложно. ПТС оригинал. Готов на любые кузовные и технические проверки за Ваш счёт. Разумный торг.
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