Nissan Primera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 117,881 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Продам Примеру в идеальном состоянии. 10 лет в одних руках. Без ДТП. Все стёкла родные (лобовое тоже). Кузов без недочётов
Максимальная комплектация:
-8 подушек(все на месте)
-Климат-контроль
-Цветной дисплей
-Камера заднего вида
-Кожаный руль
-8 колонок
-CD чейнджер на 6 дисков
-Сигнализация с обратной связью
-Зеркала с авто-затемнением и обогревом
-Подогрев сидений
-Коробка «Автомат» не вариатор
-ПТФ
-Диодный головной свет(дорогие лампы)
-Двигатель в отличном состоянии, масло не употребляет
-Двигатель цепной
-Машина полностью обслужена
-Новая резина
-Новая АКБ
-Никаких течей масла и других жидкостей нет.
-Электрика работает вся
-Коробка не пинает.
В таком состоянии примеру найти очень сложно. ПТС оригинал. Готов на любые кузовные и технические проверки за Ваш счёт. Разумный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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