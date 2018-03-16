Nissan Patrol

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 166,228 тыс. км

Цена: 1485 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 6 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Patrol

Авто, похожие на Nissan Patrol

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Новодеревянковский

1200 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 84,223 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1400 тыс. руб.

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 206 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1350 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале