Nissan Pathfinder
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 122 тыс. км
Цена: 1200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Саша
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю авто, полная комплектация
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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