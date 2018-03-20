Nissan Pathfinder

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 57,194 тыс. км

Цена: 1600 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 215 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

725 тыс. руб.

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 113,21 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1520 тыс. руб.

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 186 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1350 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Pathfinder

Lexus GX

Подержанная, пробег 154 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1850 тыс. руб.

Lexus LX

Подержанная, пробег 90,581 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1890 тыс. руб.

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 110,825 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1995 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале