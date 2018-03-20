Nissan Pathfinder

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 215 тыс. км

Цена: 725 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Машина на полном ходу в очень хорошем состояние , бита только задняя дверь(на фото видно) , больших вложений не требует. Очень экономная расход в городе до 8-9, по трассе 4-5. Владею машиной почти 2 года , расходники вовремя менялись , за машиной следили все хозяева, в том числе и я. Из дополнительного - был удалён сажевый фильтр и катализатор , Чип Тюнинг 210л/с, недавно поставил на учёт! Проблем по документам нет , арестов и задолженностей нет. Продаю так как хочу машину бизнес-класс. Возможен обмен на бизнес-класс уместен разумный обоснованный торг. В общем, все вопросы по телефону! Звонить в любое время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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