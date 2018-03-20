Nissan Pathfinder Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 215 тыс. км Цена: 725 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Машина на полном ходу в очень хорошем состояние , бита только задняя дверь(на фото видно) , больших вложений не требует. Очень экономная расход в городе до 8-9, по трассе 4-5. Владею машиной почти 2 года , расходники вовремя менялись , за машиной следили все хозяева, в том числе и я. Из дополнительного - был удалён сажевый фильтр и катализатор , Чип Тюнинг 210л/с, недавно поставил на учёт! Проблем по документам нет , арестов и задолженностей нет. Продаю так как хочу машину бизнес-класс. Возможен обмен на бизнес-класс уместен разумный обоснованный торг. В общем, все вопросы по телефону! Звонить в любое время.