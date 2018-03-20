Nissan Pathfinder
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 215 тыс. км
Цена: 725 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Машина на полном ходу в очень хорошем состояние , бита только задняя дверь(на фото видно) , больших вложений не требует. Очень экономная расход в городе до 8-9, по трассе 4-5. Владею машиной почти 2 года , расходники вовремя менялись , за машиной следили все хозяева, в том числе и я. Из дополнительного - был удалён сажевый фильтр и катализатор , Чип Тюнинг 210л/с, недавно поставил на учёт! Проблем по документам нет , арестов и задолженностей нет. Продаю так как хочу машину бизнес-класс. Возможен обмен на бизнес-класс уместен разумный обоснованный торг. В общем, все вопросы по телефону! Звонить в любое время.
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