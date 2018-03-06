Nissan Pathfinder Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 186 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Иванович Телефон:

Описание

Куплен у ОД в 06.2012 г. Своевременно обслуживался только у ОД. Прошёл все ТО. Замена масла ДВС через 10000 км (регламент 15000 км.) Есть сервисная книжка. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Оригинальный ПТС. Сигнализация Пандора. На 110000 км полностью заменены все рычаги, стойки, пружины, тормозные шланги, втулки и т. д. Новая резина. Защитная плёнка: бампер передний полностью+капот, крылья 50%+фары, зеркала+ниши дверных ручек. Зимняя резина в комплекте на дисках. Куплен не в кредит. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Пробег честный, при желании совместный выезд к ОД на диагностику и проверку истории. Один хозяин, состояние отличное.