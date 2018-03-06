Nissan Pathfinder

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 186 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир Иванович

Телефон:

Описание

Куплен у ОД в 06.2012 г. Своевременно обслуживался только у ОД. Прошёл все ТО. Замена масла ДВС через 10000 км (регламент 15000 км.) Есть сервисная книжка. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Оригинальный ПТС. Сигнализация Пандора. На 110000 км полностью заменены все рычаги, стойки, пружины, тормозные шланги, втулки и т. д. Новая резина. Защитная плёнка: бампер передний полностью+капот, крылья 50%+фары, зеркала+ниши дверных ручек. Зимняя резина в комплекте на дисках. Куплен не в кредит. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Пробег честный, при желании совместный выезд к ОД на диагностику и проверку истории. Один хозяин, состояние отличное.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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