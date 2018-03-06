Nissan Pathfinder
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 186 тыс. км
Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир Иванович
Описание
Куплен у ОД в 06.2012 г. Своевременно обслуживался только у ОД. Прошёл все ТО. Замена масла ДВС через 10000 км (регламент 15000 км.) Есть сервисная книжка. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Оригинальный ПТС. Сигнализация Пандора. На 110000 км полностью заменены все рычаги, стойки, пружины, тормозные шланги, втулки и т. д. Новая резина. Защитная плёнка: бампер передний полностью+капот, крылья 50%+фары, зеркала+ниши дверных ручек. Зимняя резина в комплекте на дисках. Куплен не в кредит. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Пробег честный, при желании совместный выезд к ОД на диагностику и проверку истории. Один хозяин, состояние отличное.
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