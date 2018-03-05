Nissan Pathfinder
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 212 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, полная комплектация, кожаный салон без повреждений, все работает, новая резина, по ходовой все отлично, два ключа, все родное, в машине не курили. ПТС родная, четвертый хозяин.
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