Nissan Pathfinder Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 212 тыс. км Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, полная комплектация, кожаный салон без повреждений, все работает, новая резина, по ходовой все отлично, два ключа, все родное, в машине не курили. ПТС родная, четвертый хозяин.