Nissan Pathfinder

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 212 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, полная комплектация, кожаный салон без повреждений, все работает, новая резина, по ходовой все отлично, два ключа, все родное, в машине не курили. ПТС родная, четвертый хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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