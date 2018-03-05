Nissan Pathfinder

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 350 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3275 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Я, четвертый владелец. Состояние: кузов-хорошее, двигатель-отличное, ходовая-отличное, салон-хорошее.
Колеса-летние, пробег-5тыс. км. Сигнализация-заводская. Возможен торг.
Посмотреть-проезд Репина, в любое время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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