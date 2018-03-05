Nissan Pathfinder
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 350 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3275 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Я, четвертый владелец. Состояние: кузов-хорошее, двигатель-отличное, ходовая-отличное, салон-хорошее.
Колеса-летние, пробег-5тыс. км. Сигнализация-заводская. Возможен торг.
Посмотреть-проезд Репина, в любое время.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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