Nissan Pathfinder
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 1295 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
2012 год, отличное состояние, не крашен не один элемент кузова.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Подержанная, пробег 122 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону
1100 тыс. руб.
Авто, похожие на Nissan Pathfinder
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 256,818 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи