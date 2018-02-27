Nissan Pathfinder

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 1295 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

2012 год, отличное состояние, не крашен не один элемент кузова.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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