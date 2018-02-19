Nissan Pathfinder
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 350 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3275 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Причина продажи — нет необходимости во 2-м автомобиле.
Своевременное обслуживание.
Пройдены все ТО.
Непрокуренный салон.
Все подробности по телефону.
Комплектация
Безопасность
Антиблокировочная система (ABS)
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Антипробуксовочная система
Система стабилизации
Блокировка замков задних дверей
Защита от угона
Штатная сигнализация
Центральный замок
Обзор
Система адаптивного освещения
Электропривод зеркал
Система управления дальним светом
Светодиодные фары
Обогрев зеркал
Противотуманные фары
Комфорт
Прикуриватель и пепельница
Адаптивный круиз-контроль
Бортовой компьютер
Кондиционер
Круиз-контроль
Регулировка сидений водителя по высоте
Электростеклоподъемники все
Активный усилитель руля
Тонированные стекла
Регулировка руля по высоте
Усилитель руля
Мультимедиа
Розетка 12V
Штатная аудиосистема с CD
Салон
Велюровый салон
Тканевый салон
Светлый салон
Электроподъемники задние
Электроподъемники передние
Функция складывания спинки сиденья пассажира
Передний центральный подлокотник
Складывающееся заднее сидение
Экстерьер
Легкосплавные диски
Защита картера
Лакокрасочное покрытие металлик
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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