Nissan Pathfinder

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 1380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Максимальная комплектация. 3 литра турбодизель. Настоящий рамный внедорожник. Торг, возможен обмен на авто дешевле.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 66 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1440 тыс. руб.

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 122 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1100 тыс. руб.

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 57,194 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1600 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Pathfinder

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 113,74 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1430,7 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 164 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1585 тыс. руб.

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 66 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1440 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале