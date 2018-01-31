Nissan Pathfinder
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 141 тыс. км
Цена: 1290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Полная комплектация, 7 мест, реальный пробег. Отличное состояние. Небольшой торг у машины.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.