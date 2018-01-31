Nissan Pathfinder

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 141 тыс. км

Цена: 1290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Полная комплектация, 7 мест, реальный пробег. Отличное состояние. Небольшой торг у машины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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