Nissan Pathfinder Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 65 тыс. км Цена: 1500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Виталий Анатольевич Телефон:

Описание

Авто в идеальнейшем состоянии. Начал эксплуатироваться с 2014 г. Историю расскажу сам. Езжу очень мало и только в выходные и отпуск.Слежу как за ребенком. Зимой вообще не езжу. Родная резина. Запаска не снималась. Сделал полную Антикоррозийную и шумоизоляцию обработку. Полная защита по низу. Защита радиатора. Есть все, что есть в этой модели. Отвечу на любой вопрос. Торг минимальный. Виталий Анатольевич.г Краснодар. Обмен возможен только на ХЕНДАЙ СТАРЕКС в таком же состоянии 2015г.возможно с моей доплатой.