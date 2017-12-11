Nissan Pathfinder

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 1500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Виталий Анатольевич

Телефон:

Описание

Авто в идеальнейшем состоянии. Начал эксплуатироваться с 2014 г. Историю расскажу сам. Езжу очень мало и только в выходные и отпуск.Слежу как за ребенком. Зимой вообще не езжу. Родная резина. Запаска не снималась. Сделал полную Антикоррозийную и шумоизоляцию обработку. Полная защита по низу. Защита радиатора. Есть все, что есть в этой модели. Отвечу на любой вопрос. Торг минимальный. Виталий Анатольевич.г Краснодар. Обмен возможен только на ХЕНДАЙ СТАРЕКС в таком же состоянии 2015г.возможно с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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