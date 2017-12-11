Nissan Pathfinder
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 1500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Виталий Анатольевич
Описание
Авто в идеальнейшем состоянии. Начал эксплуатироваться с 2014 г. Историю расскажу сам. Езжу очень мало и только в выходные и отпуск.Слежу как за ребенком. Зимой вообще не езжу. Родная резина. Запаска не снималась. Сделал полную Антикоррозийную и шумоизоляцию обработку. Полная защита по низу. Защита радиатора. Есть все, что есть в этой модели. Отвечу на любой вопрос. Торг минимальный. Виталий Анатольевич.г Краснодар. Обмен возможен только на ХЕНДАЙ СТАРЕКС в таком же состоянии 2015г.возможно с моей доплатой.
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