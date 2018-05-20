Nissan NV200 Дата публикации: 29.12.19 Просмотров объявления: 135

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 98 тыс. км Цена: 699 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Алексеев Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Nissan NV200. Без пробега по РФ. Япония. 8 мест ! 2-3-3. Красивый цвет металлик.

Двигатель 1600, HR16 - цепной, расход 7л по трассе. Простой, надежный с ресурсом до 450т. Такой же на тииде и еноте запчасти расходники везде. АВС. АКПП-4 (все остальные микры на вариаторах). Кондиционер, эл.корректор фар, эл. стеклоподъемники, SRS, регулировка руля. Светодиодные двух режимные противотуманки. Дистанционный пульт ключ+запасной.

Бортовой компьютер- есть все реально необходимые функции, помогающие экономить топливо (средняя скорость и пробег, рас-ход топлива средний и моментальный, время движения, средняя скорость, запас хода, сроки ТО и т.д). Тонировка стекол.

Салон серая кожа. Состояние нового, без царапин и потертостей. Сиденья можно развернуть лицом друг к другу, сложить в ком-пактное положение для перевозки груза. 2 ряд раскладывается на 180 гр, 2 разложенный и придвинутый к 3 ряду образует полноцен-ное спальное место 185 см. Светодиодное освещение салона. Камера ЗХ. Парктроник 8 сенсоров (4спереди 4 сзади). Сдвижные две-ри с обеих сторон. Грузоподъемность 700 кг, усилим рессоры, утащит больше. Зимняя и летняя резина на дисках.

Габариты кузова 4400 x 1695 x 1855.

Надежный- читай японский, неприхотливый, простой в конструкции и управлении. Не устраивает прульная энвэха смотрите Соболя, доделаю до комфортного состояния. Поставлю на учет без очередей и прочих гаишных радостей. Помощь в эксплуатации, обслужи-вании, если подбили, то и в ремонте. При необходимости помощь в перегоне к месту жительства.

https://youtu.be/a_izPV4hf-Y

