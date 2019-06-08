Nissan NV200
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей Алексеев
Комплектация
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Nissan NV200. Без пробега по РФ. Япония. 8 мест ! 2-3-3. Красивый цвет металлик.
Двигатель 1600, HR16 - цепной, расход 7л по трассе. Простой, надежный с ресурсом до 450т. Такой же на тииде и еноте запчасти расходники везде. АВС. АКПП-4 (все остальные микры на вариаторах). Кондиционер, эл.корректор фар, эл. стеклоподъемники, SRS, регулировка руля. Светодиодные двух режимные противотуманки. Дистанционный пульт ключ+запасной.
Бортовой компьютер- есть все реально необходимые функции, помогающие экономить топливо (средняя скорость и пробег, рас-ход топлива средний и моментальный, время движения, средняя скорость, запас хода, сроки ТО и т.д). Тонировка стекол.
Салон серая кожа. Состояние нового, без царапин и потертостей. Сиденья можно развернуть лицом друг к другу, сложить в ком-пактное положение для перевозки груза. 2 ряд раскладывается на 180 гр, 2 разложенный и придвинутый к 3 ряду образует полноцен-ное спальное место 185 см. Светодиодное освещение салона. Камера ЗХ. Парктроник 8 сенсоров (4спереди 4 сзади). Сдвижные две-ри с обеих сторон. Грузоподъемность 700 кг, усилим рессоры, утащит больше. Зимняя и летняя резина на дисках.
Габариты кузова 4400 x 1695 x 1855.
Надежный- читай японский, неприхотливый, простой в конструкции и управлении.
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