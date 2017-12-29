Nissan NV200 Дата публикации: 13.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 81 тыс. км Цена: 599 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Nissan NV200. Без пробега по РФ. Япония. 8 мест ! 2-3-3.

Двигатель 1600, HR16 - цепной, расход 7л по трассе. Простой, надежный с ресурсом до 450т. Такой же на тииде и еноте запчасти расходники везде. АВС. АКПП-4 (все остальные микры на вариаторах). Кондиционер, эл.корректор фар, эл. стеклоподъемники, SRS, регулировка руля. Светодиодные двух режимные противотуманки. Дистанционный пульт ключ+запасной.

Бортовой компьютер- есть все реально необходимые функции, помогающие экономить топливо (средняя скорость и пробег, рас-ход топлива средний и моментальный, время движения, средняя скорость, запас хода, сроки ТО и т.д). Тонировка стекол.

Салон серая кожа. Состояние нового, без царапин .Светодиодное освещение салона. Камера ЗХ. Парктроник 8 сенсоров (4спереди 4 сзади). Сдвижные две-ри с обеих сторон. Грузоподъемность 700 кг, усилим рессоры, утащит больше. Зимняя и летняя резина на дисках.

Габариты кузова 4400 x 1695 x 1855. Помощь в эксплуатации, обслужи-вании, если подбили, то и в ремонте. При необходимости помощь в перегоне к месту жительства.