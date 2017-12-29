Nissan NV200

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 81 тыс. км

Цена: 599 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Nissan NV200. Без пробега по РФ. Япония. 8 мест ! 2-3-3.
Двигатель 1600, HR16 - цепной, расход 7л по трассе. Простой, надежный с ресурсом до 450т. Такой же на тииде и еноте запчасти расходники везде. АВС. АКПП-4 (все остальные микры на вариаторах). Кондиционер, эл.корректор фар, эл. стеклоподъемники, SRS, регулировка руля. Светодиодные двух режимные противотуманки. Дистанционный пульт ключ+запасной.
Бортовой компьютер- есть все реально необходимые функции, помогающие экономить топливо (средняя скорость и пробег, рас-ход топлива средний и моментальный, время движения, средняя скорость, запас хода, сроки ТО и т.д). Тонировка стекол.
Салон серая кожа. Состояние нового, без царапин .Светодиодное освещение салона. Камера ЗХ. Парктроник 8 сенсоров (4спереди 4 сзади). Сдвижные две-ри с обеих сторон. Грузоподъемность 700 кг, усилим рессоры, утащит больше. Зимняя и летняя резина на дисках.
Габариты кузова 4400 x 1695 x 1855. Помощь в эксплуатации, обслужи-вании, если подбили, то и в ремонте. При необходимости помощь в перегоне к месту жительства.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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