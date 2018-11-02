Nissan Note

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 194,209 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Note

Nissan Note

Подержанная, пробег 165,09 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

454 тыс. руб.

Nissan Note

Подержанная, пробег 73 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Nissan Note

Подержанная, пробег 87 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

480 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Note

Nissan Primera

Подержанная, пробег 198,2 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

310 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 325 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

330 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 144,704 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

339 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале