Nissan Note

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 154 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю Нотика. Я четвёртый хозяин. Комплектация: климат, ПЕП, АБС, ГУР, чип ключ. Два комплекта колёс , лето на родных ниссановских дисках R-15 Бричстоун, состояние хорошее. Зима на 14 штампах, Бричстоун, состояние хорошее. Салон чистенький и очень вместительный! Два чип ключа. Печка греет, климат холодит. Масло в коробке и двигателе поменял на 153- тысячах. Продаю потому что есть рабочая машинка. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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