Nissan Note
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 154 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продаю Нотика. Я четвёртый хозяин. Комплектация: климат, ПЕП, АБС, ГУР, чип ключ. Два комплекта колёс , лето на родных ниссановских дисках R-15 Бричстоун, состояние хорошее. Зима на 14 штампах, Бричстоун, состояние хорошее. Салон чистенький и очень вместительный! Два чип ключа. Печка греет, климат холодит. Масло в коробке и двигателе поменял на 153- тысячах. Продаю потому что есть рабочая машинка. Торг.
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