Nissan Note Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 154 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю Нотика. Я четвёртый хозяин. Комплектация: климат, ПЕП, АБС, ГУР, чип ключ. Два комплекта колёс , лето на родных ниссановских дисках R-15 Бричстоун, состояние хорошее. Зима на 14 штампах, Бричстоун, состояние хорошее. Салон чистенький и очень вместительный! Два чип ключа. Печка греет, климат холодит. Масло в коробке и двигателе поменял на 153- тысячах. Продаю потому что есть рабочая машинка. Торг.