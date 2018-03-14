Nissan Note
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Игорь
Описание
Авто в нормальном состоянии. Пробег честный. МР3. Гнили, плесени, грибов нет. Двигатель, коробка в отличном состоянии. Машина требует заботливых мужских рук. Где- то приклеить, что- то прикрутить и т. д. На зимке Kumho. Вопрос "За сколько отдадите" по телефону не обсуждаю.Только после осмотра. На неадекватные предложения не отвечаю.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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