Nissan Note Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 200 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Авто в нормальном состоянии. Пробег честный. МР3. Гнили, плесени, грибов нет. Двигатель, коробка в отличном состоянии. Машина требует заботливых мужских рук. Где- то приклеить, что- то прикрутить и т. д. На зимке Kumho. Вопрос "За сколько отдадите" по телефону не обсуждаю.Только после осмотра. На неадекватные предложения не отвечаю.