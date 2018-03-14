Nissan Note

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Авто в нормальном состоянии. Пробег честный. МР3. Гнили, плесени, грибов нет. Двигатель, коробка в отличном состоянии. Машина требует заботливых мужских рук. Где- то приклеить, что- то прикрутить и т. д. На зимке Kumho. Вопрос "За сколько отдадите" по телефону не обсуждаю.Только после осмотра. На неадекватные предложения не отвечаю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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