Nissan Note Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 104,888 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Мария Телефон:

Описание

Один хозяин в России с 2008 года. Кузов и салон имеют царапины. На лобовом стекле есть две трещины. Было заменено правое зеркало. Серьезных поломок и ремонта не было. Установлено ручное управление, которое можно легко снять при необходимости. Есть комплект зимней резины. Возможен торг. Краснодар, ФМР.