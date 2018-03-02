Nissan Note

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 104,888 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Мария

Телефон:

Описание

Один хозяин в России с 2008 года. Кузов и салон имеют царапины. На лобовом стекле есть две трещины. Было заменено правое зеркало. Серьезных поломок и ремонта не было. Установлено ручное управление, которое можно легко снять при необходимости. Есть комплект зимней резины. Возможен торг. Краснодар, ФМР.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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