Nissan Note
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 104,888 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Мария
Телефон:
Описание
Один хозяин в России с 2008 года. Кузов и салон имеют царапины. На лобовом стекле есть две трещины. Было заменено правое зеркало. Серьезных поломок и ремонта не было. Установлено ручное управление, которое можно легко снять при необходимости. Есть комплект зимней резины. Возможен торг. Краснодар, ФМР.
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