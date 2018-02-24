Nissan Note Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 65 тыс. км Цена: 565 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

В отличном состоянии . Без пробега по РФ, свежая таможня, климат -контроль, литьё, камера, спойлер, антиюз, система I- STOP (реальная экономия расхода топлива). Вспомогательная функция в пробках и светофорах отключает мотор, при касании одной из педалей двигатель автоматически заводится. Эко- режим, оптитронное табло. Комплектация DIG- S. Оригинальные японские чехлы с подогревом. Установлена кнопка ЭРА- ГЛОНАСС. Не одной крашенной детали. Обмен не предлагать, торг при осмотре.