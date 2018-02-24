Nissan Note

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 565 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

В отличном состоянии . Без пробега по РФ, свежая таможня, климат -контроль, литьё, камера, спойлер, антиюз, система I- STOP (реальная экономия расхода топлива). Вспомогательная функция в пробках и светофорах отключает мотор, при касании одной из педалей двигатель автоматически заводится. Эко- режим, оптитронное табло. Комплектация DIG- S. Оригинальные японские чехлы с подогревом. Установлена кнопка ЭРА- ГЛОНАСС. Не одной крашенной детали. Обмен не предлагать, торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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