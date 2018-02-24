Nissan Note
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 565 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
В отличном состоянии . Без пробега по РФ, свежая таможня, климат -контроль, литьё, камера, спойлер, антиюз, система I- STOP (реальная экономия расхода топлива). Вспомогательная функция в пробках и светофорах отключает мотор, при касании одной из педалей двигатель автоматически заводится. Эко- режим, оптитронное табло. Комплектация DIG- S. Оригинальные японские чехлы с подогревом. Установлена кнопка ЭРА- ГЛОНАСС. Не одной крашенной детали. Обмен не предлагать, торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.