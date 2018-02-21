Nissan Note

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 440 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии. Купил в апреле 2017 года за время пользования поменял масло проехал после замены 2000, свечи (оригинал), все фильтра, аккумулятор новый, зимняя резина новая на простых дисках, летняя резина на литых дисках фирмы nissan, больше вложений не требует сел и поехал. Собственник. В салоне не курили. Удобный вместительный семейный автомобиль, очень экономичный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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