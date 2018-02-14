Nissan Note

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 457 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состояние. ПТС - Оригинал. Полностью обслужен. Вложений не требует. Кнопка старт/стоп, Климат, АКПП, ГУР, ABS, 2SRS, ESP, ПЭП, Cd, USB, AuX, Корректор фар, Эл. Зеркала, Диски R - 15, Cистема курсовой стабилизации!
Возможен обмен!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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