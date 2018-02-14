Nissan Note
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 457 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состояние. ПТС - Оригинал. Полностью обслужен. Вложений не требует. Кнопка старт/стоп, Климат, АКПП, ГУР, ABS, 2SRS, ESP, ПЭП, Cd, USB, AuX, Корректор фар, Эл. Зеркала, Диски R - 15, Cистема курсовой стабилизации!
Возможен обмен!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.