Nissan Note Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 150 тыс. км Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация Comfort. Состояние отличное. Не битый-не крашеный! Двигатель, коробка, подвеска без вопросов. Салон чистый. Задние сидения складываются. Сдвигаются на 15 см увеличивая-уменьшая багажник. Комфортный и экономичный авто для города. Кондиционер, усилитель руля, подушки безопасности водит. и пассажира, электро стекла, электрозеркала, подогрев сидений, регул. руля, сигнализация, музыка.

Два ключа, два хозяина. ПТС оригинал (конец"06гв) юридических проблем нет.

СЕЛ И ПОЕХАЛ.

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цена 285000р.

Торг.