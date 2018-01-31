Nissan Note

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация Comfort. Состояние отличное. Не битый-не крашеный! Двигатель, коробка, подвеска без вопросов. Салон чистый. Задние сидения складываются. Сдвигаются на 15 см увеличивая-уменьшая багажник. Комфортный и экономичный авто для города. Кондиционер, усилитель руля, подушки безопасности водит. и пассажира, электро стекла, электрозеркала, подогрев сидений, регул. руля, сигнализация, музыка.
Два ключа, два хозяина. ПТС оригинал (конец"06гв) юридических проблем нет.
СЕЛ И ПОЕХАЛ.
.
цена 285000р.
Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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