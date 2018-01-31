Nissan Note
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Комплектация Comfort. Состояние отличное. Не битый-не крашеный! Двигатель, коробка, подвеска без вопросов. Салон чистый. Задние сидения складываются. Сдвигаются на 15 см увеличивая-уменьшая багажник. Комфортный и экономичный авто для города. Кондиционер, усилитель руля, подушки безопасности водит. и пассажира, электро стекла, электрозеркала, подогрев сидений, регул. руля, сигнализация, музыка.
Два ключа, два хозяина. ПТС оригинал (конец"06гв) юридических проблем нет.
СЕЛ И ПОЕХАЛ.
.
цена 285000р.
Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.