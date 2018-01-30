Nissan Note Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 168 тыс. км Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Оранжевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина все время в одних руках. Регулярное тех. обслуживание все документы с 2008 имеются. Комплектация Luxury. Парктроники. Датчик дождя, омыватели фар

4 подушки безопасности. В отличном состоянии. Есть летние шины. Аккумулятор новый. Возможен торг.