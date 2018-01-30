Nissan Note

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 168 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Оранжевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина все время в одних руках. Регулярное тех. обслуживание все документы с 2008 имеются. Комплектация Luxury. Парктроники. Датчик дождя, омыватели фар
4 подушки безопасности. В отличном состоянии. Есть летние шины. Аккумулятор новый. Возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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