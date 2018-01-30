Nissan Note
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 168 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Оранжевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина все время в одних руках. Регулярное тех. обслуживание все документы с 2008 имеются. Комплектация Luxury. Парктроники. Датчик дождя, омыватели фар
4 подушки безопасности. В отличном состоянии. Есть летние шины. Аккумулятор новый. Возможен торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.