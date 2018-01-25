Nissan Note Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 127 тыс. км Цена: 237 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии. ПТС оригинал, 3 собственника, кузов без серьезных ДТП, заводское лобовое стекло. Технически все работает без нареканий. Салон в хорошем состоянии, все кнопочки и лампочки работают. Есть ГУР, АБС, кондиционер, электропривод зеркал и всех стёкол, центральный замок, бесключевой доступ, хорошая магнитола с USB и AUX.

Обмен не интересен, не предлагайте. Автосалоны не звоните, разговаривать не буду. Торг символический только у машины, цена и так минимальная. Просьба звонить после 10 утра.