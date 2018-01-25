Nissan Note

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 127 тыс. км

Цена: 237 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии. ПТС оригинал, 3 собственника, кузов без серьезных ДТП, заводское лобовое стекло. Технически все работает без нареканий. Салон в хорошем состоянии, все кнопочки и лампочки работают. Есть ГУР, АБС, кондиционер, электропривод зеркал и всех стёкол, центральный замок, бесключевой доступ, хорошая магнитола с USB и AUX.
Обмен не интересен, не предлагайте. Автосалоны не звоните, разговаривать не буду. Торг символический только у машины, цена и так минимальная. Просьба звонить после 10 утра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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