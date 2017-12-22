Nissan Note
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Машина в отличном состоянии. Вся в заводской краске. Чистая и ухоженная. Тех. жидкости в норме.
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