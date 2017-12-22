Nissan Note

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Оранжевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Вся в заводской краске. Чистая и ухоженная. Тех. жидкости в норме.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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