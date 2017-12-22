Nissan Note Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 160 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Вся в заводской краске. Чистая и ухоженная. Тех. жидкости в норме.