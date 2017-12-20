Nissan Note

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 187,76 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Миля

Телефон:

Описание

Двигатель, вариатор в хорошем состояние.Машинка ездили без проблем от Сочи до Питера. Есть мелкие недочёты по кузову. Новые диски и резина Nokian. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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