Nissan Note
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 187,76 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Миля
Телефон:
Описание
Двигатель, вариатор в хорошем состояние.Машинка ездили без проблем от Сочи до Питера. Есть мелкие недочёты по кузову. Новые диски и резина Nokian. Торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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