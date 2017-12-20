Nissan Note Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 187,76 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Красный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Миля Телефон:

Описание

Двигатель, вариатор в хорошем состояние.Машинка ездили без проблем от Сочи до Питера. Есть мелкие недочёты по кузову. Новые диски и резина Nokian. Торг при осмотре.