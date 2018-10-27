Nissan Murano

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 168,4 тыс. км

Цена: 834 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Murano

Nissan Murano

Подержанная, пробег 141,92 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

730 тыс. руб.

Nissan Murano

Подержанная, пробег 51 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1344 тыс. руб.

Nissan Murano

Подержанная, пробег 73 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

860 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Murano

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 82 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

764 тыс. руб.

Suzuki SX4

Подержанная, пробег 47,993 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

643 тыс. руб.

Citroen C4 Aircross

Подержанная, пробег 80 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

750 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале