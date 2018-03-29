Nissan Murano Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 71 тыс. км Цена: 855 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Один хозяин. Без ДТП. На интересующие вопросы отвечу по телефону.