Nissan Murano
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 71 тыс. км
Цена: 855 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Один хозяин. Без ДТП. На интересующие вопросы отвечу по телефону.
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