Nissan Murano Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 208 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863) 309-11-73

Описание

Оригинальный ПТС, 3 собственника, установлен блокиратор КПП, 2 ключа. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.