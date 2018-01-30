Nissan Murano Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 75 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 165 тыс. км Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Мурика в хорошем состоянии. Рыжая кожа, большой вместительный салон,люк, подогрев, без ключевой доступ, электро регулировка сидение, электро регулировка педалей, круиз контроль, раздельный климат-контроль, акустика Bose с встроенным сабом, короче всё для комфортной езды. За машиной следили. Летом меняли цепи ГРМ, натяжители, помпу короче комплект, все заказывал сам оригинал! Два месяца назад менял масло в варике, месяц назад менял масло ДВС, антифриз,обслужил генератор, также было заменено : опоры ДВС, саленблоки передних рычагов, шаровые опоры и тяги стабилизатора, неделю назад поменял все колодки в круг , диски снимал возил токарю на проточку, задние тяги стаба тоже поменял, все ставилось только Япония. Деньги в эту машину не жалел, машина выездная третья в семье. Я второй хозяин, машина местная, за пределы Сочи выезжала всего три раза, страна изготовления Япония на Америку. Расход трасса на круизе 100 км- 10 литров, город если не топить 12-13.5 Короче делать ничего не надо по технической части всё ок, мелкие возрастные недочеты по кузову. Тачка огонь,если надо притопить, запаса хватает. Звоните всё расскажу.