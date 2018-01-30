Nissan Murano

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Мурика в хорошем состоянии. Рыжая кожа, большой вместительный салон,люк, подогрев, без ключевой доступ, электро регулировка сидение, электро регулировка педалей, круиз контроль, раздельный климат-контроль, акустика Bose с встроенным сабом, короче всё для комфортной езды. За машиной следили. Летом меняли цепи ГРМ, натяжители, помпу короче комплект, все заказывал сам оригинал! Два месяца назад менял масло в варике, месяц назад менял масло ДВС, антифриз,обслужил генератор, также было заменено : опоры ДВС, саленблоки передних рычагов, шаровые опоры и тяги стабилизатора, неделю назад поменял все колодки в круг , диски снимал возил токарю на проточку, задние тяги стаба тоже поменял, все ставилось только Япония. Деньги в эту машину не жалел, машина выездная третья в семье. Я второй хозяин, машина местная, за пределы Сочи выезжала всего три раза, страна изготовления Япония на Америку. Расход трасса на круизе 100 км- 10 литров, город если не топить 12-13.5 Короче делать ничего не надо по технической части всё ок, мелкие возрастные недочеты по кузову. Тачка огонь,если надо притопить, запаса хватает. Звоните всё расскажу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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