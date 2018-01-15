Nissan Murano
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 151 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
В отличном состоянии. Торг возможен. Все вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter