Nissan Murano

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 151 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Торг возможен. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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