Nissan Murano Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 151 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Торг возможен. Все вопросы по телефону.