Nissan Murano
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 1270 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Кроссовер Бизнес класса в идеальном состоянии. ПТС оригинал 2014 г. Не бит и не крашен 100%. Один хозяин. Последний рестайлинг в этом кузове Комплектация На дисках R18. Биксенон с автокорректором, подогревы всех сидений, зеркал, климат раздельный, электро привод сидений,зеркал. Премиум система BOSE 11 колонок и сабвуфер. Камеры парковки. Датчики света и дождя. Салон кожа натуральная.
Торг разумный.
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