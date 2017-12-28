Nissan Murano

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 63 тыс. км

Цена: 1270 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Кроссовер Бизнес класса в идеальном состоянии. ПТС оригинал 2014 г. Не бит и не крашен 100%. Один хозяин. Последний рестайлинг в этом кузове Комплектация На дисках R18. Биксенон с автокорректором, подогревы всех сидений, зеркал, климат раздельный, электро привод сидений,зеркал. Премиум система BOSE 11 колонок и сабвуфер. Камеры парковки. Датчики света и дождя. Салон кожа натуральная.
Торг разумный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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