Nissan Murano Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 63 тыс. км Цена: 1270 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Кроссовер Бизнес класса в идеальном состоянии. ПТС оригинал 2014 г. Не бит и не крашен 100%. Один хозяин. Последний рестайлинг в этом кузове Комплектация На дисках R18. Биксенон с автокорректором, подогревы всех сидений, зеркал, климат раздельный, электро привод сидений,зеркал. Премиум система BOSE 11 колонок и сабвуфер. Камеры парковки. Датчики света и дождя. Салон кожа натуральная.

Торг разумный.