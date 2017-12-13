Nissan Murano
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 183 тыс. км
Цена: 830 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии. Бережная эксплуатация своевременный уход и ТО. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП. Срочно продаю т. к. нашел себе автомобиль. Японская сборка. Торг.
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