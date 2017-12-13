Nissan Murano Дата публикации: 25.12.17 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 183 тыс. км Цена: 830 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Бережная эксплуатация своевременный уход и ТО. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП. Срочно продаю т. к. нашел себе автомобиль. Японская сборка. Торг.