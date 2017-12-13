Nissan Murano

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 183 тыс. км

Цена: 830 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Бережная эксплуатация своевременный уход и ТО. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП. Срочно продаю т. к. нашел себе автомобиль. Японская сборка. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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