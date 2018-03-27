Nissan Micra Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 160 тыс. км Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Авто отличного состояния,все узлы и агрегаты работают на отлично, не стучит, не отваливается, не хрустит и т. д. Все работает, что есть в авто до последней лампочки. Вложений не требует, только заливать топливо. Полностью обслужена. Резина лето, в прошлом году покупали. Приезжайте, смотрите.