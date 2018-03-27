Nissan Micra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
Телефон:
Описание
Авто отличного состояния,все узлы и агрегаты работают на отлично, не стучит, не отваливается, не хрустит и т. д. Все работает, что есть в авто до последней лампочки. Вложений не требует, только заливать топливо. Полностью обслужена. Резина лето, в прошлом году покупали. Приезжайте, смотрите.
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