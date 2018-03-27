Nissan Micra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Авто отличного состояния,все узлы и агрегаты работают на отлично, не стучит, не отваливается, не хрустит и т. д. Все работает, что есть в авто до последней лампочки. Вложений не требует, только заливать топливо. Полностью обслужена. Резина лето, в прошлом году покупали. Приезжайте, смотрите.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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