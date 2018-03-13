Nissan Micra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1386 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: две плоскости
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Продаю свое компактное, очень экономичное и манёвренное городское авто! Самая полная комплектация с без ключевым доступом. Состояние машины идеальное, вложений не требует... При своих небольших габаритах, автомобиль обладает просторным и функциональным салоном. Небольшая раскладка кнопок на руле позволяет управлять аудиосистемой не отвлекаясь от движения, передние кресла и руль регулируются, открыть крышку бензобака можно не выходя из салона. Автомобиль сочетает в себе компактные размеры и высокую степень безопасности. Авто очень шустрое! Из-за компактности возможно припарковаться где угодно, при этом салон просторный, комфортный и вместительный. Возможен торг!!! Продаю в связи с покупкой нового авто...
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