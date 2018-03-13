Nissan Micra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1386 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Продаю свое компактное, очень экономичное и манёвренное городское авто! Самая полная комплектация с без ключевым доступом. Состояние машины идеальное, вложений не требует... При своих небольших габаритах, автомобиль обладает просторным и функциональным салоном. Небольшая раскладка кнопок на руле позволяет управлять аудиосистемой не отвлекаясь от движения, передние кресла и руль регулируются, открыть крышку бензобака можно не выходя из салона. Автомобиль сочетает в себе компактные размеры и высокую степень безопасности. Авто очень шустрое! Из-за компактности возможно припарковаться где угодно, при этом салон просторный, комфортный и вместительный. Возможен торг!!! Продаю в связи с покупкой нового авто...

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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