Nissan Micra Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 80 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1386 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: две плоскости А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Продаю свое компактное, очень экономичное и манёвренное городское авто! Самая полная комплектация с без ключевым доступом. Состояние машины идеальное, вложений не требует... При своих небольших габаритах, автомобиль обладает просторным и функциональным салоном. Небольшая раскладка кнопок на руле позволяет управлять аудиосистемой не отвлекаясь от движения, передние кресла и руль регулируются, открыть крышку бензобака можно не выходя из салона. Автомобиль сочетает в себе компактные размеры и высокую степень безопасности. Авто очень шустрое! Из-за компактности возможно припарковаться где угодно, при этом салон просторный, комфортный и вместительный. Возможен торг!!! Продаю в связи с покупкой нового авто...