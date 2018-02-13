Nissan Micra Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 181 тыс. км Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю Ниссан Микра 1999 г. в. Объём 1 л., 54 л. с. бензин нюхает!) Машина без гнили. технически в полном порядке, ЛКП на 3. Торг у капота.