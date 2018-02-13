Nissan Micra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 181 тыс. км
Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Продаю Ниссан Микра 1999 г. в. Объём 1 л., 54 л. с. бензин нюхает!) Машина без гнили. технически в полном порядке, ЛКП на 3. Торг у капота.
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