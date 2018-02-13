Nissan Micra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 181 тыс. км

Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю Ниссан Микра 1999 г. в. Объём 1 л., 54 л. с. бензин нюхает!) Машина без гнили. технически в полном порядке, ЛКП на 3. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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