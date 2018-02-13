Nissan Micra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии: двигатель, коробка, ходовая - без нареканий, чистый светлый салон. Богатая комплектация: кожаный мультируль, громкая связь, электростеклоподъёмники, электрозеркала, подогрев сидений. ПТС - оригинал. 2 комплекта колёс на литых дисках, 2 ключа и сервисная книжка в наличии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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