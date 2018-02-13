Nissan Micra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии: двигатель, коробка, ходовая - без нареканий, чистый светлый салон. Богатая комплектация: кожаный мультируль, громкая связь, электростеклоподъёмники, электрозеркала, подогрев сидений. ПТС - оригинал. 2 комплекта колёс на литых дисках, 2 ключа и сервисная книжка в наличии.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.