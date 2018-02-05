Nissan Micra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, кондиционер, магнитола, передние стеклоподъемники, салон чистый не прокуренный. Хороший авто для начинающего водителя. Возможен торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.