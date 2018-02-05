Nissan Micra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, кондиционер, магнитола, передние стеклоподъемники, салон чистый не прокуренный. Хороший авто для начинающего водителя. Возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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