Nissan Micra Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 73 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 87 тыс. км Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии! Ни вмятин, ни царапин нет. Выглядит как новая. Пробег родной. Машина эксплуатировалась крайне редко. Последние 5 лет в одних руках. Своевременные тех. обслуживания в Тойота Субару центре.

Комплектация Комфорт. Подогревы сидений, электро зеркала, кондиционер, АВС.

Задний парктроник с голосовым оповещением, сигнализация с обратной связью, 2 комплекта ключей и брелков. Состояние салона как с завода. Новая зимняя резина Bridgestone Blizzak Revo GZ стоимостью 13000 р. японского производства. Торг минимальный. Возможен обмен с вашей доплатой.