Nissan Micra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии! Ни вмятин, ни царапин нет. Выглядит как новая. Пробег родной. Машина эксплуатировалась крайне редко. Последние 5 лет в одних руках. Своевременные тех. обслуживания в Тойота Субару центре.
Комплектация Комфорт. Подогревы сидений, электро зеркала, кондиционер, АВС.
Задний парктроник с голосовым оповещением, сигнализация с обратной связью, 2 комплекта ключей и брелков. Состояние салона как с завода. Новая зимняя резина Bridgestone Blizzak Revo GZ стоимостью 13000 р. японского производства. Торг минимальный. Возможен обмен с вашей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.