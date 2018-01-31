Nissan Micra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии! Ни вмятин, ни царапин нет. Выглядит как новая. Пробег родной. Машина эксплуатировалась крайне редко. Последние 5 лет в одних руках. Своевременные тех. обслуживания в Тойота Субару центре.
Комплектация Комфорт. Подогревы сидений, электро зеркала, кондиционер, АВС.
Задний парктроник с голосовым оповещением, сигнализация с обратной связью, 2 комплекта ключей и брелков. Состояние салона как с завода. Новая зимняя резина Bridgestone Blizzak Revo GZ стоимостью 13000 р. японского производства. Торг минимальный. Возможен обмен с вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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