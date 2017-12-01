Nissan Micra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 114,2 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Комплектация -комфорт. Была куплена в июне 2005г
Автомат. ДВС, кондиционер,АБС, подушки безопасности, парктроник, сигнализация с автозапуском, корректор фар, подогрев сидений и зеркал, зимние шины, чистый салон. Машинка без каких-либо проблем. Торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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