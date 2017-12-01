Nissan Micra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 114,2 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Телефон:
Описание
В отличном состоянии. Комплектация -комфорт. Была куплена в июне 2005г
Автомат. ДВС, кондиционер,АБС, подушки безопасности, парктроник, сигнализация с автозапуском, корректор фар, подогрев сидений и зеркал, зимние шины, чистый салон. Машинка без каких-либо проблем. Торг возможен.
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