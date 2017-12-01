Nissan Micra Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 114,2 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Комплектация -комфорт. Была куплена в июне 2005г

Автомат. ДВС, кондиционер,АБС, подушки безопасности, парктроник, сигнализация с автозапуском, корректор фар, подогрев сидений и зеркал, зимние шины, чистый салон. Машинка без каких-либо проблем. Торг возможен.