Nissan Maxima
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 242 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Очень надежный и крепкий японец. Просторный салон и багажник. Динамичный и мощный двигатель. Тех. жидкости заменены. Кондиционер заправлен. Подушки безопасности на месте (проверял при покупке). Ошибок по БК нет. Пробег родной. Машина не новая но выглядит очень достойно и уверенно. Состояние очень хорошее. Ржавчины и вздутий нет. Расхода масла нет. КПП работает без замечаний. Налог 10 тыс в год. Расход трасса 8-9, повседневный 12-13, город-пробки до 15. С продажей не тороплюсь. Цена не завышена. Расставаться не очень хочется, но нужны деньги.
Рассматриваю и предлагаю обмен с вашей доплатой около 50 тыс. На авто езжу каждый день, работаю за городом.
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