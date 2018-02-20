Nissan Maxima

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 242 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Очень надежный и крепкий японец. Просторный салон и багажник. Динамичный и мощный двигатель. Тех. жидкости заменены. Кондиционер заправлен. Подушки безопасности на месте (проверял при покупке). Ошибок по БК нет. Пробег родной. Машина не новая но выглядит очень достойно и уверенно. Состояние очень хорошее. Ржавчины и вздутий нет. Расхода масла нет. КПП работает без замечаний. Налог 10 тыс в год. Расход трасса 8-9, повседневный 12-13, город-пробки до 15. С продажей не тороплюсь. Цена не завышена. Расставаться не очень хочется, но нужны деньги.
Рассматриваю и предлагаю обмен с вашей доплатой около 50 тыс. На авто езжу каждый день, работаю за городом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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