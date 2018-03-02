Nissan Maxima

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 350 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам надежный и комфортный автомобиль. Машина полностью в исправном состоянии, до самых мелочей. Звоните, отвечу на все вопросы по телефону. Я собственник. Звоните с 8 до 21 часов. Продается с номерами. Реальному покупателю разумный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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