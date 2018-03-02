Nissan Maxima
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 350 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам надежный и комфортный автомобиль. Машина полностью в исправном состоянии, до самых мелочей. Звоните, отвечу на все вопросы по телефону. Я собственник. Звоните с 8 до 21 часов. Продается с номерами. Реальному покупателю разумный торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.