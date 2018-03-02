Nissan Maxima Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 350 тыс. км Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам надежный и комфортный автомобиль. Машина полностью в исправном состоянии, до самых мелочей. Звоните, отвечу на все вопросы по телефону. Я собственник. Звоните с 8 до 21 часов. Продается с номерами. Реальному покупателю разумный торг.