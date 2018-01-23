Nissan Maxima
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 33 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в нормальном состоянии. Есть косяки по кузову, перетянут салон дорогим итальянским кожзамом, руль, обшивки дверей тоже. объём 3 л, 200 лошадей. вся ходовая поменяна, ставил только оригинал, стойки KYB, красил кузов тёмно синий ксералик,резина зима- kumho. всё электричество работает))), т. е. и подогрев зеркал и передние сиденья и подогрев сидений и все стеклоподъёмники и затемнение зеркала заднего вида в салоне. есть круиз контроль, климат контроль однозонный, управление круизом, борткомпьютером и cd ченджером на руле, коробка автомат с зимним и спорт режимами, есть овердрайв и кик даун. денег на машину не жалел,заменил акпп на контрактную из японии. обмен интересует. Машина находится в ст. Отрадной, было не большое дтп, нужен не большой ремонт, все запчасти в наличии, по кузову надо приложить руки,ходовая,мотор,коробка на 5.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.