Nissan March

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 177 тыс. км

Цена: 131 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 998 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Охранная система

Описание

Машина в хорошем состоянии . Салон чистый и аккуратный . Все что в машине стоит , все работает . Масло в двигателе и АКПП заменено , антифриз новый . Гнилого и ржавого - нет . Двигатель и коробка работают прекрасно . Резина летняя в отличном состоянии . Внешний вид - приятный . С документами все в порядке , могу присутствовать в ГАИ ( Строго с оформлением ) . Торг небольшой . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль ( стоимостью до 200 000 р. ) , можно под ремонт ( двигатель , кпп , акпп , по кузову ) .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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