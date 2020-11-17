Nissan March
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 177 тыс. км
Цена: 131 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 998 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Охранная система
Описание
Машина в хорошем состоянии . Салон чистый и аккуратный . Все что в машине стоит , все работает . Масло в двигателе и АКПП заменено , антифриз новый . Гнилого и ржавого - нет . Двигатель и коробка работают прекрасно . Резина летняя в отличном состоянии . Внешний вид - приятный . С документами все в порядке , могу присутствовать в ГАИ ( Строго с оформлением ) . Торг небольшой . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль ( стоимостью до 200 000 р. ) , можно под ремонт ( двигатель , кпп , акпп , по кузову ) .
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