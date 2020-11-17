Nissan March Дата публикации: 17.11.20 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 177 тыс. км Цена: 131 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 998 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Охранная система

Описание

Машина в хорошем состоянии . Салон чистый и аккуратный . Все что в машине стоит , все работает . Масло в двигателе и АКПП заменено , антифриз новый . Гнилого и ржавого - нет . Двигатель и коробка работают прекрасно . Резина летняя в отличном состоянии . Внешний вид - приятный . С документами все в порядке , могу присутствовать в ГАИ ( Строго с оформлением ) . Торг небольшой . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль ( стоимостью до 200 000 р. ) , можно под ремонт ( двигатель , кпп , акпп , по кузову ) .