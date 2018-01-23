Nissan March
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 26,001 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Надежда
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Описание
Автомобиль находится в приличном рабочем состоянии. Есть недочёты по кузову. Требуется заправка кондиционера. Торг.
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