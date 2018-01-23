Nissan March Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 26,001 тыс. км Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Надежда Телефон:

Описание

Автомобиль находится в приличном рабочем состоянии. Есть недочёты по кузову. Требуется заправка кондиционера. Торг.