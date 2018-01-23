Nissan March

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 26,001 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Надежда

Телефон:

Описание

Автомобиль находится в приличном рабочем состоянии. Есть недочёты по кузову. Требуется заправка кондиционера. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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